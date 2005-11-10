Nel corso della conferenza stampa di ieri il tecnico del Mantova Francesco Modesto ha parlato della crescita dell’attaccante Matteo Spinaccè autore di due reti in cinque presenze stagionali e lanciato da titolare nel turno infrasettimanale contro l’Arezzo.

Potenziale per fare una grande carriera

“Ha dei margini di crescita notevoli, delle potenzialità che possono portarlo ad una carriera veramente importante. - spiega Modesto come riporta Tuttomantova.it - Sta a lui applicarsi e fare il massimo. Da questo punto di vista, da come si allena, da quanto pretende da sé stesso, io non posso dire nulla di negativo, anzi”.

Il tecnico poi non si sbilancia sulla conferma dal primo minuto del classe 2006 di proprietà dell’Inter: “Sicuramente ci tornerà utile nel corso di questo campionato, sta vivendo un momento di forma buona, molto buona. Deve continuare come sta facendo e si toglierà delle soddisfazioni. Come tutti i giovani, però, è più soggetto ad oscillazioni nelle prestazioni, ma se continua così ha un grande cammino davanti a sé”.