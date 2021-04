Genoa, Pandev: "Voglio godermi l'Europeo. Sono a fine carriera ma ho raggiunto l'obiettivo"

Goran Pandev, attaccante del Genoa, nella sua intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, ha parlato anche della qualificazione a Euro 2020 con la sua Macedonia: "Per me ora è importante fare un bellissimo Europeo. So di essere a fine carriera, ma alla fine ce l'ho fatta ad arrivare a disputare questa competizione e adesso me la voglio godere. Ora è importante star bene, fare un bell'Europeo e poi si vedrà".