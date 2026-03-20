Genoa-Udinese 0-2, le pagelle: Ekkelenkamp e Davis gol da tre punti, Bijlow impreciso

GENOA

Bijlow 5 - Praticamente mai operoso nel primo tempo dove si limita all’ordinaria amministrazione. Sbaglia il tempo dell’uscita sulla rete di Ekkelenkamp che sblocca il match. Nulla può sul 2-0 di Davis.

Marcandalli 6 - De Rossi lo aveva detto e le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Cresce a vista d’occhio acquisendo sicurezza e fiducia. Si sgancia anche sulla destra in fase di spinta. Liscia il rinvio che genera il 2-0 bianconero.

Ostigard 6 - Le sue rimesse laterali in fase d’attacco sono una sorta di corner. Sempre puntuale all’interno della sua area di rigore disinnescando la pericolosità delle punte bianconere. L’unica sbavatura quando perde Ekkelenkamp sull’1-0 friulano.

Vasquez 6 - Impeccabile nel gestire le punte dell’Udinese che non sono mai pericolose. Si fa vedere in anticipo e recupera una buona dose di palloni rilanciando subito l’azione per i suoi. Dall’83’ Martin s.v.

Ellertsson 6 - Si sgancia spesso sulla fascia destra cercando di accompagnare l’azione della sua squadra. Viene cercato spesso e prova ad aggredire la profondità. Nel secondo tempo cala un po’ fallendo qualche pallone di troppo.

Malinovskyi 6 - Si fa sempre vedere con il suo mancino alla battuta dei calci di punizione cercando i saltatori in area ma quando cerca la porta é sempre un pericolo come quando fa tremare la traversa. Qualche pallone perso nella ripresa.

Frendrup 6,5 - Onnipresente. Insegue l’avversario in ogni zona del campo sradicando il pallone dai suoi piedi. Solito apporto alla squadra per quanto riguarda la quantità ma anche al centro della manovra rossoblù. Dall’83’ Amorim s.v.

Messias 6 - Vince il ballottaggio con Baldanzi e ritrova ancora una maglia dal primo minuto. Partita ordinata del brasiliano che si fa vedere con buone giocate nella fase di spinta della sua squadra. Dal 61’ Baldanzi 6 - Ritorna in campo dopo l’infortunio. Subito molto frizzante, si fa vedere anche in fase di contenimento. Prova il guizzo in avanti.

Norton-Cuffy 6,5 - Ritrova una maglia da titolare venendo confermato sulla fascia sinistra e quindi a piede invertito. Spinge molto cercando il fondo e rientrando per andare al cross verso il centro dell’area. Nella ripresa impegna Okoye con un destro a giro dalla distanza, dà tutto e si vede in una sua accelerazione nei minuti di recupero.

Vitinha 6 - Cerca sempre il dialogo con Colombo con cui il feeling é senza dubbio ottimo. Potrebbe solo fare meglio nel primo tempo quando colpisce male il pallone mettendo sul fondo a porta sguarnita. Dal 71’ Ekhator 5,5 - Cerca il guizzo in velocità allargandosi molto ma non riesce a creare pericoli alla porta di Okoye.

Colombo 6,5 - Attaccante di movimento, si sacrifica molto per i compagni allargandosi spesso sulla corsia di destra cercando di portarsi a spasso l’avversario. É l’uomo più pericoloso dei suoi, colpisce una traversa clamorosa con una conclusione al volo. Dal 71’ Ekuban 5,5 - La difesa dell’Udinese gli lascia poco spazio per colpire. Poco pericoloso verso la porta bianconera.

Daniele De Rossi 6 - Nel primo tempo il Genoa meriterebbe ampiamente il vantaggio con due traverse colpite prima da Malinovskyi e poi da Colombo. Nella ripresa subisce gol alla prima vera occasione dei bianconeri. I cambi non aiutano.

UDINESE (A cura di Luca Esposito)

Okoye 6,5 – Rischia molto con un’uscita spericolata su Colombo, per sua fortuna Vitinha non ne approfitta e calcia fuori con mezza porta vuota. Salvato due volte dal legno, ma sul meraviglioso tiro al volo di Colombo è determinante una sua impercettibile deviazione. Attento anche nella ripresa.

Kristensen 6,5 – Gara di sostanza per il centrale difensivo bianconero, in costante crescita di condizione e sempre al posto giusto al momento giusto.

Kabasele 6,5 – Qualche problema quando va corpo a corpo con Colombo, ma alla lunga gli prende le misure e lo contiene bene.

Solet 6 – Il suo recupero è fondamentale per l’Udinese, visto che è una guida autorevole per tutto il reparto offensivo. Attento e concreto.

Ehizibue 6 – Non ha la possibilità di spingere molto e, specialmente nel primo tempo, resta basso per aiutare la difesa. Cresce nella ripresa. Dall’87’ Bertola s.v.

Ekkelenkamp 6,5 – Nel primo tempo aveva fatto fatica e un paio di passaggi in orizzontale avevano creato problemi ai suoi compagni. E’ però lui a decidere il match con un colpo di testa preciso favorito dall’errore collettivo della difesa di casa. Dall’87’ Miller s.v.

Karlstrom 5,5 – Serata piuttosto anonima per il capitano che, soprattutto nei primi 45 minuti, ha fatto fatica a trovare la miglior posizione. Resta in campo fino alla fine, ma non ha affatto brillato pur avendo percorso oltre 10 chilometri.

Atta 5 – La sostituzione a fine primo tempo è la sintesi della sua serata. Impalpabile. Dal 45’ Piotrowski 6 – Niente di eccezionale, ma ci mette un minimo di cattiveria agonistica in più.

Kamara 5,5 – Prende un giallo per un brutto intervento su Messias, ammonizione che inevitabilmente lo condiziona. Alti e bassi. Dall’85’ Arizala s.v.

Zaniolo 5,5 – Difficile giudicare la sua partita, visto che era stato uno dei peggiori fino al momento dell’assist decisivo per la rete di Ekkelenkamp. Tuttavia, forse per la mancata convocazione in Nazionale, entra in campo visibilmente nervoso e viene ammonito dopo la terza sbracciata sul volto di un avversario. Tanti errori tecnici, ha il merito di aver corso tantissimo. Dal 94’ Zarraga s.v.

Davis 6 – Le statistiche dicono che sia stata una delle gare in cui l’Udinese ha avuto meno chance, quanto basta per certificare la serata non brillante del reparto offensivo. Vale quanto detto per Zaniolo: sbaglia molto e a tratti è irriconoscibile, però segna il gol dello 0-2 e sale in doppia cifra. Salterà la prossima partita per squalifica.

Kosta Runjaic 6,5 – La sua squadra raccoglie decisamente più del previsto, per due volte solo i legni evitano lo svantaggio. Va detto che trovare le motivazioni quando la classifica non consente né di sognare, né di preoccuparsi non è facile. E il risultato gli dà ragione.