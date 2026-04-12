Genoa, Vasquez: "Non cambia niente, dobbiamo stare attenti perchè possono fare male"
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Johan Vasquez, il capitano del Genoa, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Fa parte del calcio, siamo dieci contro dieci e non cambia nulla. E' una partita tosta, dobbiamo stare attenti perchè possono fare male".
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