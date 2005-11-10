TMW Milan, Mario Gila va subito ko: indurimento alla coscia destra, domani esami strumentali

Il difensore spagnolo è entrato nell'intervallo dell'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Celtic, ma è dovuto uscire già al 68'.

Subito tegola Mario Gila per il Milan. Il centrale spagnolo, entrato nell'intervallo dell'amichevole pareggiata per 2-2 contro il Celtic, è stato costretto al cambio giù al minuto 68 per un problema muscolare alla coscia destra. Al suo posto, è entrato il classe 2008 Valeri Vladimirov.

Le prime indiscrezioni sull'infortunio di Mario Gila raccolte da TMW

L'ex difensore della Lazio ha avvertito un indurimento alla coscia destra e ha preferito fermarsi. Domani saranno effettuati gli esami strumentali per sicurezza. Sul suo infortunio mister Ruben Amorim si è espresso così nel post partita: "Ha sentito qualcosa, non dovrebbe essere nulla di grave ma vedremo".