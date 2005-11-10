Ufficiale Gillier non torna al Bologna: un altro anno (potenziali due) di prestito a Montreal

Thomas Gillier non torna a Bologna neanche quest'estate e per il portiere cileno classe 2004 si prospetta almeno un altro anno in prestito a Montreal, la formazione canadese di MLS 'gemella' dei felsinei - il proprietario, Joey Saputo, è lo stesso - con possibilità di farsene poi anche un altro in seguito.

Questa la nota ufficiale diramata dal Bologna per confermare l'ufficialità del nuovo trasferimento a titolo temporaneo: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver esteso il prestito del portiere Thomas Gillier al CF Montréal fino al 31 dicembre 2026 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027".

Contemporaneamente, anche il Montreal CF ha comunicato l'estensione del prestito: "Il CF Montréal ha annunciato oggi di aver prolungato il prestito del portiere Thomas Gillier dal Bologna FC fino a dicembre 2026. L'accordo prevede un'opzione per un ulteriore prolungamento fino a giugno 2027".

Nella nota dei canadesi sono contenute anche parole di Luca Saputo, dirigente del Montreal: "Siamo molto felici di prolungare il prestito di Thomas Gillier. Fin dal suo arrivo, si è distinto non solo per le sue capacità in campo, ma anche per l'atteggiamento molto positivo che porta in squadra. Thomas è profondamente legato al nostro progetto e si sente pienamente realizzato a Montréal. Questo prolungamento ci permette di beneficiare quotidianamente del suo contributo, supportandolo al contempo nella sua crescita".