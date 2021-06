Giroud-Milan, parte il conto alla rovescia: gli agenti del francese al lavoro per svincolarlo

Il Milan e Giroud sono d’accordo su tutto. Sulla durata e l’entità del contratto (biennale da circa 4 milioni a stagione con opzione per un terzo anno) e sul fatto che il giocatore dovrà liberarsi a parametro zero. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è partito il conto alla rovescia per il francese, che ora dovrà convincere il Chelsea a lasciarlo andare.

Da Abramovich - I rappresentanti di Giroud hanno preso l’impegno di contattare al più presto i Blues per ottenere il via libera. La palla, dunque, dopo l’intesa raggiunta con il Milan, è passata ai manager dell’attaccante, che dovranno sbrogliare la matassa. E non è da escludere - sottolinea la rosea - che alla fine possa essere lo stesso Giroud a prendere in mano la situazione, rivolgendosi direttamente a Roman Abramovich, col quale ha un ottimo rapporto.

Nuovo contatto - Il centravanti farà di tutto per liberarsi alle condizioni concordate con il Milan. Già oggi sono in programma dei contatti telefonici per intavolare la discussione con i dirigenti londinesi. Tutto lascia credere che la partita entrerà nel vivo la prossima settimana.