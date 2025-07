Ufficiale Giroud torna in Francia: il Lille annuncia l'arrivo dopo la risoluzione con il LAFC

vedi letture

L'avventura americana di Olivier Giroud si è conclusa dopo pochi mesi. L’attaccante francese, approdato al Los Angeles FC nell’estate del 2024 per raggiungere l’amico Hugo Lloris, non è riuscito ad adattarsi né al contesto della MLS né allo stile di gioco del club californiano. Con un bottino di 5 gol e 3 assist in 38 presenze, l’ex Milan ha deciso di chiudere anzitempo la sua esperienza oltreoceano, risolvendo consensualmente il contratto con sei mesi di anticipo.

Determinante per il suo ritorno in Europa è stata la chiamata del Lille, alla ricerca di un sostituto di Jonathan David. Giroud, 38 anni, non ha esitato e ha colto l’opportunità per tornare in patria dopo tredici anni di assenza dalla Ligue 1. "Ho bisogno di una nuova sfida. Il Lille ha soddisfatto molti requisiti per me e la mia famiglia. Sono entusiasta di tornare a giocare in Europa League e di poter essere un leader per i più giovani" ha dichiarato il campione del mondo 2018.

La notizia era nota già da qualche giorno, ma adesso tutto è diventato realtà: è ufficiale. Il Lille ha annunciato l’ingaggio del centravanti con il seguente comunicato: “Una leggenda del calcio francese indossa oggi la maglia dei Dogues. Il club e il presidente Olivier Létang sono onorati di annunciare l’arrivo di Olivier Giroud, capocannoniere della storia della nazionale francese (137 presenze, 57 gol)”. Dopo Pogba al Monaco, anche Giroud torna a casa, patria. A differenza del centrocampista ex Juventus, però, Olivier è in piena forma e pronto per essere protagonista già dalla prima giornata.