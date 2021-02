Gli arbitri potranno parlare in tv, svolta AIA col presidente Trentalange: inizia oggi Orsato a '90° Minuto'

vedi letture

Gli arbitri d’ora in avanti avranno diritto di parola. Come annunciato nelle scorse ore , oggi Daniele Orsato sarà ospite di "90° Minuto", una novità assoluta la presenza in tv di un direttore di gara in attività voluta dal neo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, che già subito dopo l’elezione aveva annunciato un’apertura in questa direzione. Una vera rivoluzione che segna una svolta anche nei rapporti con il pubblico. Orsato - sottolinea il Corriere della Sera - non parlerà della gara che ha diretto ieri (Spezia-Parma) e così faranno gli arbitri che saranno invitati in futuro. Non è una prima assoluta per un direttore di gara. Qualche anno fa c’era stato il passaggio in tv di Gianluca Rocchi, ospite di Sky: fu una presenza mai ripetuta. L’idea del presidente Trentalange è quella di istituzionalizzare la presenza dei direttori di gara in tv. La scelta del 45enne Orsato di Schio, in provincia di Vicenza, non è casuale: è il miglior arbitro italiano e ha diretto l’ultima finale di Champions League. È già stato in tv qualche mese fa: un collegamento con Tva Vicenza, un’emittente locale, in cui confessò di essere tifoso dei biancorossi.