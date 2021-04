Gol, errori e spettacolo: 2-1 al 45' tra Atalanta e Udinese, Pereyra risponde a Muriel

Gol e spettacolo, ma soprattutto tanti errori. Il primo tempo di Atalanta-Udinese si è chiuso sul 2-1, ma nel finale è successo di tutto: prima Muriel ha trovato la doppietta personale superando Musso con un gran dribbling, poi Pereyra ha riaperto la gara grazie a una disattenzione della difesa nerazzurra. Qualche sbavatura di troppo da entrambe le parti, ma il risultato è ancora in bilico.

SEGNA SEMPRE MURIEL - L'Atalanta inizia subito a gestire il possesso della sfera, i nerazzurri si rendono pericolosi al 7' con Zapata: Muriel affonda sulla corsia mancina, il connazionale prova la deviazione ma Nuytinck copre bene ed evita il peggio. Nei primi minuti di gioco la squadra di Gotti prova a contenere i padroni di casa in tutti i modi, aggredendo il portatore di palla: i nerazzurri provano a far girare la sfera, ma le condizioni meteo non aiutano il palleggio dei padroni di casa.

La squadra di Gasperini però non aumenta il ritmo e attende, fino al 19': Pessina affonda bene sulla sinistra e serve Muriel, che calcia di prima intenzione. Musso si oppone, ma il pallone gli passa sotto le gambe: tiro non irresistibile, Atalanta in vantaggio. L'Udinese prova ad abbozzare una reazione, ma la compagine orobica gestisce e tenta il colpo del ko in contropiede.

RITMI BASSI, MA TANTI GOL - Il terreno reso scivoloso dalla pioggia aiuta lo spettacolo, ma entrambe le squadre non spingono sull'acceleratore. Al 26' Gosens prova a sfruttare una respinta di Musso, ma la conclusione del tedesco non inquadra lo specchio della porta. Dopo qualche minuto anche De Roon tenta la sorte dalla distanza, conclusione che però si perde in curva. I tiri da lontano diventa un'alternativa interessante: Malinovskyi libera il mancino, Musso ci mette la mano e salva i suoi. Al 43' Muriel trova la rete del 2-0 su suggerimento di Malinovskyi, ma allo scadere Pereyra rimette tutto in bilico: Molina affonda, il numero 37 gira di prima intenzione e beffa Gollini. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 2-1.