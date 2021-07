Gol spettacolari e sempre in doppia cifra. I numeri di Giroud nei 3 anni e mezzo di Chelsea

Su punizione, in torsione di testa, al volo, scartando 4 difensori, di rapina. Nella sua avventura di 3 anni e mezzo al Chelsea, Olivier Giroud ha segnato praticamente in tutti i modi. Una panoramica generale racconta di 39 gol e 14 assist nelle sue 119 presenze in maglia Blues, ma l'apporto sul campo è andato oltre i semplici (e comunque indicativi) numeri.

I primi 6 mesi a Stamford Bridge non furono esaltanti, ma arrivarono comunque le prime presenze e le prime (5) esultanze per i nuovi tifosi. La stagione seguente, il 2018/2019, in Premier League arrivarono solo 2 reti, mentre in Europa League il francese si scatenò: 14 presenze, 11 gol e 5 assist, compresa la rete nella finale contro l'Arsenal. Nel 2019/2020 furono 10 le reti totali su 25 presenze complessive, una stagione comunque segnata da un problema fisico di non poco conto alla caviglia. Quindi lo scorso anno, quello del successo in Champions del Chelsea: 31 presenze, 11 gol totali nei quali spicca il poker segnato in Champions contro il Siviglia ai gironi.

I numeri di Giroud al Chelsea:

gennaio-giugno 2018: 17 presenze, 5 gol e 3 assist

2018-2019: 45 presenze, 13 gol e 10 assist

2019-2020: 25 presenze, 10 gol e 1 assist

2020-2021: 31 presenze, 11 gol e 1 assist