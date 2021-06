Gollini sogna la Roma, Mourinho vuole un profilo più esperto: Rui Patricio resta in pole

Pierluigi Gollini vuole la Roma. Come si legge sulle colonne del Corriere delo Sport il portiere dell'Atalanta avrebbe chiesto scherzosamente agli ex compagni che giocano nella Roma (Mancini e Cristante) di intercedere per convincere Tiago Pinto. Gollini non è più considerato indispensabile dall'Atalanta, con Gasperini che avrebbe chiedo di venderlo per arrivare a Musso dell'Udinese. Mourinho però preferirebbe affidarsi ad un giocatore piu esperto, il connazionale Rui Patricio che ha raggiunto l’altro ieri le 95 presenze con la nazionale portoghese.