Gomez-Siviglia, il colpo fa impazzire i tifosi andalusi: tutto pronto per firme, visite e ufficialità

Alejandro Gomez è a Siviglia. Visite e poi firma, oramai ci siamo. Il Papu è pronto per diventare un nuovo giocatore della formazione di Julen Lopetegui: mancano solo i dettagli tecnici e poi sarà ufficiale l'addio all'Atalanta. Stampa e tifosi andalusi sono in estasi per quello che di fatto è uno dei colpi dell'estate non solo per il calcio italiano ma per tutto il mercato europeo.