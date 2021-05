Gomez torna sull'addio all'Atalanta: "C'era chi voleva vedermi sparire in campionati strani"

Il Papu Gomez, ora al Siviglia, intervistato da DAZN è tornato sul suo addio all'Atalanta: "Sapevo che c'era chi voleva vedermi sparire in campionati strani come l'Arabia o MLS. Non potevo finire male la mia carriera in campionati scarsi. L'anno scorso sono stato votato come miglior centrocampista della Serie A. Dovevo andare in una grande squadra. Qui c'è gente di grande esperienza come Rakitic, Fernando. Mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo".