Gran bel Milan nel primo tempo del Bernabeu: 2-1 per i rossoneri sul campo del Real Madrid

vedi letture

Ottimo primo tempo del Milan, all'intervallo rossoneri avanti sul campo del Real Madrid. Risultato parziale di 1-2.

Un bel Milan nel primo tempo. Bell'omaggio del pubblico di casa nel momento dell'ingresso in campo: viene esposto un enorme stendardo della Communitat Valenciana, appena prima del minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione che ha colpito la regione spagnola. Entrambe le squadre approcciano il match con buon ritmo e le occasioni si susseguono già dall'inizio su entrambi i fronti. Al 12' il pallone buono per stappare il match, in favore del Milan: calcio d'angolo ben battuto da Pulisic, è più lesto di tutti Thiaw che di testa insacca lo 0-1. Reazione rabbiosa dei Blancos che lascia spazio a qualche contropiede ma porta al pari in dieci minuti. L'1-1 arriva su calcio di rigore: se lo procura, per fallo di Emerson Royal, e lo trasforma Vinicius Junior. Incassato il pareggio, il Milan non si perde d'animo e continua a fare la sua partita, anche a cospetto di una squadra forte come il Real Madrid. La ricompensa è il nuovo vantaggio, generato da un'uscita sporca dal basso dei padroni di casa e dalla rapida ripartenza condotta da Pulisic. L'americano appoggia su Leao, fermato da un superlativo Lunin che poi però si arrende sul tap-in successivo di Morata. Prima dell'intervallo il Madrid si rende ancora pericoloso, ma Maignan ferma il tiro di Mbappe lanciatissimo. E le squadre rientrano negli spogliatoi col Milan che conduce 2-1.

Rivivi Real Madrid-Milan con TMW