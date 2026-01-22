Hellas Verona, nome nuovo per la difesa: contatti con il Mechelen per Halhal
L'Hellas Verona continua a muoversi sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Stando a quanto raccontato dal Corriere di Verona, in queste ore la dirigenza gialloblù ha avviato i contatti con il Mechelen per Redouane Halhal, centrale marocchino classe 2001 che sta disputando una stagione da protagonista in Jupiler League.
Un’operazione che nasce lungo una rotta già battuta in estate, quando dall Belgio arrivò Rafik Belghali. Anche in questo caso l’idea dell’Hellas è quella di puntare su un profilo giovane ma già strutturato, capace di garantire affidabilità immediata e nuove soluzioni tattiche. Halhal ha collezionato 16 presenze in campionato ed è considerato uno dei punti fermi della formazione belga.
La trattativa è impostata sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, con le parti al lavoro per trovare la quadra. Sullo sfondo resta vivo anche l’interesse per Arthur Chaves dell’Hoffenheim, altro nome monitorato per completare il pacchetto arretrato. Il Verona accelera: la difesa è la priorità.
