Ufficiale Riecco Hamed Traoré, ha firmato col Genoa: "È un piacere far ritorno in Italia"

Il centrocampista ivoriano arriva dal Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di spesa di circa 10 milioni di euro

Hamed Junior Traoré ritorna in Serie A e lo fa con la maglia del Genoa. I rossoblù hanno infatti comunicato di aver acquistato dal Marsiglia a titolo temporaneo con opzione di riscatto il classe 2000 ex Empoli, Napoli e Sassuolo.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato comparso sul sito del Grifone: "Genoa CFC informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze. Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù".

Le parole di Traoré

"E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance", ha detto Traoré. "Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo", parole a cui hanno fatto seguito quelle di Diego Lopez: "Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive, è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!".