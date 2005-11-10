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Riecco Hamed Traoré, ha firmato col Genoa: "È un piacere far ritorno in Italia"

Riecco Hamed Traoré, ha firmato col Genoa: "È un piacere far ritorno in Italia" TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 18:08Serie A
Il centrocampista ivoriano arriva dal Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di spesa di circa 10 milioni di euro

Hamed Junior Traoré ritorna in Serie A e lo fa con la maglia del Genoa. I rossoblù hanno infatti comunicato di aver acquistato dal Marsiglia a titolo temporaneo con opzione di riscatto il classe 2000 ex Empoli, Napoli e Sassuolo.

Il comunicato ufficiale

Questo il comunicato comparso sul sito del Grifone: "Genoa CFC informa di aver definito con Olympique Marsiglia, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del trequartista Hamed Junior Traorè. Nato il 16/02/2000 Hamed ha all’attivo in Serie A 18 gol e 13 assist in 149 presenze, in Ligue1 12 gol e 3 assist in 39 presenze e in Premier League 1 assist in 11 presenze. Due i gol segnati con la Nazionale della Costa d’Avorio in 11 presenze. Traorè ha sottoscritto un contratto pluriennale dopo le visite completate a CDS – La Tua Casa della Salute ed è atteso in serata in Val di Fassa (pre-season:16-26 luglio) dove sosterrà i primi allenamenti in rossoblù".

Le parole di Traoré

"E’ un piacere tornare in Italia e ringrazio il Genoa per la chance", ha detto Traoré. "Spero di meritare la fiducia del mister, dei compagni e di un pubblico come questo", parole a cui hanno fatto seguito quelle di Diego Lopez: "Hamed porta qualità, imprevedibilità, fantasia e conoscenza della Serie A. Con lui ampliamo le soluzioni offensive, è un giocatore forte e con una personalità spiccata. Benvenuto a Genova, Hamed!".

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