Ufficiale
Alcione Milano, colpo a centrocampo: ingaggiato Samuele Parlati
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L'Alcione Milano ufficializza l'arrivo del centrocampista Samuele Parlati, veterano della Serie C con oltre 250 presenze.
Nuovo rinforzo per il centrocampo dell'Alcione Milano. Il club Orange ha ufficializzato l'ingaggio di Samuele Parlati, centrocampista classe 1997 che porta in dote una grande esperienza maturata tra Serie C e Serie B.
Alcione Milano, ufficiale l'arrivo di Samuele Parlati
La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Samuele Parlati.
Centrocampista classe 1997, nelle ultime due stagioni sportive ha vestito la maglia dell’Albinoleffe, collezionando 72 presenze, 12 gol e 14 assist. Veterano della Serie C con oltre 250 partite, Samuele si è misurato anche in Serie B con l’Ascoli, squadra in cui è cresciuto a livello giovanile.
A Samuele va l’in bocca al lupo della società Orange per questa nuova esperienza.
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