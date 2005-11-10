Ufficiale Giugliano, riscattato il portiere Greco: firma un contratto annuale

Il Giugliano riscatta Stefano Greco dall'Audace Cerignola: il portiere firma un contratto su base annuale.

Il Giugliano dà continuità al proprio progetto confermando uno dei protagonisti della scorsa stagione. Il club gialloblù ha ufficializzato il riscatto del portiere Stefano Greco dall'Audace Cerignola, con il giocatore che ha firmato un nuovo contratto su base annuale.

Giugliano, ufficiale la conferma di Stefano Greco

Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver esercitato il riscatto obbligatorio per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo dall’Audace Cerignola 1912 del calciatore Stefano Greco. Il portiere classe 1999, si lega al club con un accordo su base annuale.

Le parole del Ds Angelo Antonazzo:

“Proseguire il percorso con Stefano non è stata soltanto una scelta tecnica, ma la conferma della volontà di dare continuità e stabilità a questo gruppo, partendo dalle sue fondamenta. Con la sua esperienza, Stefano rappresenta una figura di grande affidabilità, capace di contribuire alla crescita dell’intero reparto difensivo. Nella passata stagione è stato un punto di riferimento costante, collezionando 16 presenze e distinguendosi per serietà, dedizione e professionalità. La sua conferma è fondamentale non solo per le qualità tecniche e umane che mette quotidianamente al servizio della squadra, ma anche per il ruolo di leader silenzioso che ricopre all’interno dello spogliatoio.”

Le prime dichiarazioni di Stefano Greco: “Sono felice di poter proseguire la mia esperienza qui a Giugliano. Siamo già al lavoro, concentrati per la nuova stagione per regalare sorrisi ai nostri tifosi. Vi aspetto allo stadio”.