Ufficiale Treviso, ecco il rinforzo fra i pali: preso l'ex Renate Tommaso Nobile

Il Treviso ufficializza l'ingaggio del portiere Tommaso Nobile, che arriva a titolo definitivo dopo una lunga esperienza tra Serie B e C.

Il Treviso rinforza i pali con un innesto di esperienza. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del portiere Tommaso Nobile, reduce da una lunga carriera tra Serie B e Serie C.

Treviso, ufficiale l'arrivo del portiere Tommaso Nobile

Il Treviso FBC è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Tommaso Nobile.

Il classe ’96, napoletano, approda in biancoceleste con un curriculum consolidato di esperienze tra Serie D, C e B. Cresciuto nel settore giovanile del Melfi, muove i primi passi tra i grandi in Serie D, passando prima dalla Sarnese e poi dal Matelica, ma ben presto arriva la chiamata dalla categoria che non lascerà più, la Serie C, partendo da Lucca.

È a seguito del suo primo campionato in Serie C, però, che le sue prestazioni attirano l’attenzione della Pro Vercelli, con cui debutta in Serie B. Da quel momento, tantissime altre esperienze in C con molte maglie blasonate: Fano, Carpi, Sambenedettese, Francavilla, Foggia, Taranto e Renate.

Un percorso costruito in tante piazze ambiziose e ricche di tradizione, che gli hanno permesso di affermarsi come un portiere esperto e affidabile, riuscendo in più occasioni anche nel raggiungimento dei playoff. Tommaso ora vestirà la maglia biancoceleste, con l’obiettivo di blindare i pali del Treviso FBC e garantire sicurezza al reparto arretrato.

Nobile: «Sono stato chiamato in primis dal direttore Strano: mi ha spiegato come la società è organizzata, ed è qualcosa che onestamente è difficile trovare in altri club. Poi mi ha spiegato il progetto, le ambizioni, e non ho più avuto molti dubbi: sono molto contento di iniziare questo nuovo percorso. Mi auguro sempre di fare il meglio per tutta la squadra, vogliamo arrivare a fare il massimo, raggiungendo gli obiettivi che ci siamo prefissati»

Il Treviso FBC dà il benvenuto a Tommaso e gli augura una stagione fruttuosa con i colori biancocelesti.