Arezzo, doppio colpo a centrocampo: arrivano Manes e Moreschini
Doppio rinforzo per il centrocampo dell'Arezzo. Il club amaranto ha ufficializzato gli ingaggi di Aleandro Manes, proveniente dall'Imolese, e Patrick Moreschini, arrivato dall'Atletico Lodigiani, entrambi già legati alla società con un contratto pluriennale.
Arezzo, ufficiali gli acquisti di Manes e Moreschini
La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni del centrocampista Aleandro Manes, classe 2006, proveniente dall’Imolese. Il giocatore ha sottoscritto un accordo con il club amaranto fino al 2028. Contestualmente, la società annuncia l’arrivo del centrocampista Patrick Moreschini, classe 2001, proveniente dall’Atletico Lodigiani. Moreschini ha firmato un contratto con l’Arezzo fino al 2027.
La S.S. Arezzo dà il benvenuto ad Aleandro e Patrick, augurando a entrambi buon lavoro in amaranto.