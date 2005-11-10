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Ufficiale

Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club

Serie C, la lista dei giovani svincolati dai club TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
autore
Alessio Calfapietra
Oggi alle 18:02Serie C

La Lega Serie C ha pubblicato l'elenco dei giovani svincolati dalle squadre del campionato di riferimento, secondo quanto disposto dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).

Ogni calciatore è accompagnato dalla rispettiva data di nascita:

ALCIONE MILANO

ROMANO SAMUEL 16/09/2010

ALTAMURA

DEGENNARO FRANCESCO 18/10/2011
DIBENEDETTO CHRISTIAN 23/07/2011
FACCILONGO SIMONE 17/04/2011
LOSURDO STEFANO 14/12/2010
LOZITO MICHAEL 15/02/2011
MISCEO GIUSEPPE 22/01/2011
SPILOTROS NICOLO 07/01/2011

PICERNO

CUOMO DAVIDE 07/04/2011
POTENZA FEDERICO 10/08/2011
QUARANTA SIMONE 14/06/2011
VIOLENTO FRANCESCO 02/01/201

CAMPOBASSO

DE RISIO PIETRO 22/05/2011
DE TULLIO DAVIDE 18/02/2011
DI BONA SAVERIO 07/03/2011
DI CRISTOFARO FRANCESCO 21/02/2011
GIOFFRE GABRIELE 18/01/2011
MANENTE GABRIELE 18/03/2011
MANENTE LUCA 18/03/2011
MASTROCESARE MANUEL 23/07/2011
MONTEPELOSO MICHELE 20/12/2010
SCRICCA NICOLA 07/02/2011
TRIVISONNO MARCO 25/07/2011
VASSALOTTI MATTIA 22/03/2011

CARPI

BELLESIA NICOLA 13/05/2011
CALZOLARI ALBERTO 28/12/2010
CAPPERI PAOLO 25/08/2010
MASSARI CHRISTIAN 20/07/2011
SUERI LEONARDO 29/06/2011

CASARANO

CASARANO GABRIEL 08/02/2011
CASCIARO SANTIAGOMARTINO 13/04/2011
COFANO DIEGO 19/05/2011
GRIFFINI FRANCESCO 19/02/2011
IPPOLITO FRANCESCO 05/09/2011
LEO ANDREA 25/02/2011
MALAGNINO LORENZO 30/07/2011
MY FRANCESCO 22/03/2011
OBBIETTIVO LUCA 28/07/2011
PADULA MATTEO 21/04/2011
SANTO FRANCESCO 23/01/2011
SANTO VITO 23/01/2011
SCARCIA PIETRO GIACOMO 10/01/2011
SOLIDA FEDERICO 13/03/2011

CASERTANA

CALABRITTO GERARDO 12/01/2011
DI CHIARA BRANDO 15/01/2011
GALLETTA MATTHIAS 01/08/2011
IENGO DOMENICO 11/07/2011
MUSELLA ALESSIO 12/08/2011
RIVIECCIO GIOVANNI 11/08/2010

CATANIA

AMICO GIUSEPPE 27/07/2011
BERGAMO CARMELO 12/03/2011
BONANNO ALEXIS 26/05/2011
CAPUTO THOMAS 01/12/2010
CIGNA GAETANO 19/01/2011
CRAPULA MICHELE 23/08/2011
DI MAURO DIEGO 05/01/2011
DI MAURO GABRIELE 03/01/2011
MANGANO SEBASTIANO 04/04/2011
PAPPALARDO SIMONE 01/07/2011
RIZZO GIUSEPPE PIO 24/01/2011
TRINGALE CHRISTIAN 07/07/2011
TUCCI DIEGO 06/06/2011

CAVESE

AVAGLIANO CHRISTIAN 31/01/2011
BUONERBA GIUSEPPE 24/02/2011
CAPONE MATTIA 19/07/2011
CIMMINO VINCENZO 01/10/2011
D ANTONIO ANTONIO 28/04/2011
DE FEO ANTONIO 20/07/2011
DEVITO ANTONIO 20/03/2011
GUARNIERI FRANCESCO 19/08/2011
LONGOBARDI CIRO 23/01/2011
MARZULLO CHRISTIAN 27/10/2011
MATACENA EMANUELE 03/12/2011
MONTEFUSCO MATTIA 24/08/2011
NOTARO ANDREA 23/11/2010
PALUMBO CARLO 14/01/2011
PAPA FRANCESCO ANIEL 11/03/2011
SALVIATI LUIGI PIO 08/06/2011
TORRE CARLO 24/11/2011

CROTONE

BOCCIA MARIO 05/03/2011
BONSANTE GIOVANNI 13/01/2011
BRESCIA FRANCESCO PIO 05/11/2010
COSENTINO GIUSEPPE 13/11/2010
FORNAZAR MIRKO 30/03/2011
GENCARELLI FEDERICO 22/06/2011
GIAQUINTA DOMINIK 31/12/2010
IMBROGNO ALESSANDRO 04/01/2011
MESSINA MATTEO 26/03/2011
PETRAGLIA GABRIELE 03/06/2011
TAMBURRINI MATTEO 19/03/2011

DELFINO PESCARA

ADRIEN AXEL FREDERIC 01/02/2010
BASSORIZZI CARLO 01/01/2007
BEDJETI JASIN 11/01/2011
CARDILLI LEONARDO 11/03/2007
CICCHITTI SEBASTIANO 29/04/2008
COPPOLA GIUSEPPE 22/04/2009
DELGADO SALAZAR ANGEL SANTIAGO 04/07/2011
DI DONATO BIAGIO 04/11/2008
DI MARCELLO MICHELE 11/01/2009
ESPOSITO PAOLO 28/07/2007
LUCANTONIO CARLO VITTORIO 19/05/2011
RAMAJ ANGELO 22/01/2011

DOLOMITI BELLUNESI

DA ROLD LUCA 20/06/2011
FANT NICOLA 07/03/2011
ZANELLA ELIA 30/11/2010

FOLGORE CARATESE

DIANO ALEX 09/04/2008
PASTORI MATIAS ANGELO 30/01/2007
SAN MARTIN RAMIREZ NICOLA 12/01/2008
SENOUSSI AMAR 19/09/2008

FORLI

CASAMENTI ANDREA 02/09/2011
SICILIANO VINCENZO 17/10/2011

GIANA ERMINIO

ARFINI TOMMASO 22/05/2011
PAPALIA MATTEO TIZIANO 06/09/2011

GIUGLIANO

BRIZZI MATTEO 11/07/2011
CASUCCI CARLO 12/11/2010
DE ROSA DOMENICO 18/02/2011
DELLA NOCE LUCIANO 26/01/2011
ESPOSITO MICHELE 28/03/2011
ESPOSITO MICHELE 08/07/2011
ESPOSITO SALVATORE 02/05/2011
ILIADE MATTIA 13/04/2011
MANZO DOMENICO 29/04/2011
MORA NICOLO 22/11/2010
PACE ANTONIO 11/06/2011
RAMAGLIA FRANCESCO 04/03/2011
SALVETTI CIRO 25/10/2011
SENTENZA CIRO 27/08/2011
STRAVOLO DOMENICO 24/06/2011
UCCELLO ANDREA 28/10/2010

GUBBIO

CERNETTI FEDERICO 23/11/2011
FICO MATTIA 11/03/2011

GUIDONIA MONTECELIO

DI VENTURA DAVIDE 09/06/2011
FATELLO DANIELE 19/01/2011
MASTROFINI MATTEO 05/02/2011
PANTANO TOMMASO 16/06/2011
ROTARU LORENZO 01/09/2011
VENDITTI GIOVANNI 23/04/2011
ZACAROLI LORENZO DANIEL 09/06/2011

LIVORNO

LUGLIANI FILIPPO AURELIO 03/04/2011
SPROSTON OWEN BENJAMIN 14/06/2011

MONOPOLI

MARTINO DONATO 29/07/2009
SETTE ALESSANDRO 19/03/2010

PERGOLETTESE

ARRIGONI MICHELE 14/01/2011
CARBONE MATTIA 17/01/2011
CASOTTI LEONARDO CORRAD 02/03/2011
GALIANDRO STEFANO 17/10/2010
NARCISO ANDREA 16/01/2011
PRANDINI RICCARDO 01/03/2011
TOBIA DENNIS 29/04/2011
VIRTUANI TOMMASO 18/02/2011

PERUGIA

FERRARO CHRISTIAN 03/02/2011
TADDEI TOMMASO 30/03/2011

PIANESE

CASASANTA YARI 08/08/2011
TEDESCO FABIO 04/06/2011

POTENZA

CERULLO FRANCESCO 07/04/2011
COLANGELO ANDREA 17/03/2011
DAMATO LUIGI 16/08/2011
DE BIASE ANTONIO 08/09/2011
LOVITO VITO 04/02/2011
MASTRANGELO MANUELE 14/04/2011
MILAZZO JOB 23/06/2011
PANGARO MATTEO CARMELO 28/07/2011
VELARDO MARCELLO 10/02/2011

PRO VERCELLI

BORDA ANTONIO 20/05/2009
DI CINTIO LEONARDO 04/02/2009
FAVARO LORENZO 22/03/2009
GHIDONI SAMUELE 06/12/2010
GIORGIANNI ACHILLE 29/08/2010
MAZZIOTTI TIAGO 15/04/2009
PONZANO GIACOMO 11/04/2009
REITANO FEDERICO ANGELO 05/01/2011
TAMBURRO FRANCESCO 05/01/2011
TAMBURRO LORENZO 18/04/2011

RAVENNA

GALIA ALESSIO 27/06/2011
MISSIROLI MATTIA 24/08/2011
PIERFEDERICI GIORGIO 06/04/2011
RUFFILLI MATTIA 22/08/2011
TARUSHI DENIS 04/07/2011

REGGIANA

ROTONDO GIUSEPPE 12/02/2011
VITI IACOPO 06/11/2008

RENATE

AFFERRI ARON 30/01/2009
BOLLANI SIMONE 13/06/2010
FIGINI LEONARDO 14/04/2011

SALERNITANA

CORONE CHRISTIAN 11/05/2011

SAVOIA

COPPOLA SEBASTIANO 31/10/2008
DE SENA ANIELLO 11/04/2008
DI DONNA TONINO 08/04/2008
DI SARRA KARIM 15/01/2009
FRASSINO FRANCESCO 28/01/2008
LUONGO FRANCESCO 11/05/2009
MELE GIUSEPPE 10/09/2008
MONACO LUIGI 23/02/2009
PICCOLO RICCARDO 19/09/2008
RAIOLA PASQUALE 25/05/2008
STASI CRISTIAN 27/05/2008
STASI MANUEL 27/05/2008
ZUROLO CARLO EMMANUEL 24/02/2009

SORRENTO

CAUTERUCCIO SAMUEL 05/03/2011
D AMBROSIO FRANCESCO 12/02/2011
DI BELLO LUIGI 04/03/2010
MANCO GIOSUE 14/04/2011
SAVASTANO GIOVANNI 12/02/2008
STORTI VINCENZO 17/01/2011
VITIELLO RAFFAELE 11/02/2011

SPEZIA

CONTACOLLI RAOUL 28/02/2011
LONGOBARDI IAGO 12/01/2011
SPINELLI ALESSANDRO 09/06/2011

TORRES

SANNA ANDREA 01/04/2011

UNION BRESCIA

ARMANI ALBERTO 01/04/2009
BANU ALESSANDRO 06/03/2009
BIGNOTTI MICHELANGELO 19/08/2009
BONARDI GIONA 26/05/2011
CIPRO MICHELE 05/08/2011
KERELLA ARBIOND 05/03/2009
MONIERI FRANCESCO 27/02/2009
RUCI KEVIN 17/12/2008
TAGLIABUE LORENZO 25/03/2011

UNIONE SPORTIVA GROSSETO

IBRAIMI ERBLIN 30/01/2007
LOISI DANIEL GABR 13/01/2008
MALENTACCHI NICCOLO 02/02/2009
MARGIACCHI NICCOLO 06/07/2008
MUSARDO DANIEL 08/02/2008
ROGGIAPANE MARCO 06/11/2008

VIS PESARO 1898

GIGLI GIUSEPPE 15/05/2011

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