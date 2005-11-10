Ufficiale Forlì, colpo in mediana: ingaggiato Manuel Rosetti. Il classe 2005 torna a casa

Il Forlì ufficializza l'arrivo del centrocampista Manuel Rosetti, classe 2005, reduce dalle esperienze con Sestri Levante e Carpi.

Nuovo rinforzo per il centrocampo del Forlì. Il club biancorosso ha ufficializzato l'ingaggio di Manuel Rosetti, centrocampista classe 2005 che torna nella sua città dopo il percorso di crescita tra Bologna, Sestri Levante e Carpi.

Ufficiale, Manuel Rosetti è un nuovo giocatore del Forlì

Corsa, intensità, qualità nelle chiusure e personalità in fase di costruzione: il centrocampo biancorosso si arricchisce con le qualità di Manuel Rosetti, centrocampista classe 2005.

Nato a Forlì, Rosetti muove i primi passi nel settore giovanile del Cesena, dove cresce per cinque stagioni prima di approdare al Bologna. In rossoblù completa il proprio percorso di formazione fino alla Primavera, mettendo in mostra le qualità che gli valgono la chiamata nel calcio professionistico. Nella stagione 2024/25 arriva l'esordio in Serie C con il Sestri Levante, squadra con cui trova continuità ritagliandosi un ruolo importante in mezzo al campo, dimostrando maturità e affidabilità.

L'annata successiva passa al Carpi con la formula del prestito annuale, proseguendo il proprio percorso di crescita e confermandosi un centrocampista di grande continuità. Complessivamente, in queste due stagioni, colleziona 67 presenze tra Campionato e Coppa. Dinamismo, rapidità e qualità tecnica fanno di Rosetti un profilo moderno, capace di abbinare intensità e pulizia di gioco, caratteristiche che metterà ora al servizio della squadra della sua città.

Ora per Manuel si apre un nuovo capitolo, una nuova storia tutta da scrivere.