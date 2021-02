Handanovic dopo la vittoria nel derby: "Questa è l'Inter più affamata in cui ho giocato"

vedi letture

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV per commentare il successo dei nerazzurri nel derby contro il Milan. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.it:

Immaginare un Derby così era difficile: ti aspettavi un dominio del genere?

"Il Derby è sempre difficile da pronosticare. Abbiamo avuto tutta la settimana per prepararla e lo abbiamo messo in campo; sapevamo cosa dovevamo fare per vincere la gara".

I primi secondi del secondo tempo hanno avuto un unico protagonista, tu.

"In un Derby nulla va mai liscio, non potevamo aspettarci che il Milan non tirasse mai. Nella ripresa loro hanno senz'altro iniziato meglio, con noi più molli. Ma per fortuna e bravura abbiamo mantenuto il vantaggio in un momento chiave".

Fra le tante versioni dell'Inter in cui tu hai giocato negli anni è questa la migliore in cui tu abbia mai giocato?

"Questa è senz'altro l'Inter più affamata nella quale abbia mai giocato".

Un risultato figlio del lavoro di squadra, a partire dal pressing delle punte.

"Tutto parte sempre dagli attaccanti, dal loro lavoro sporco. Penso che le nostre punte sono i primi a difendere e contribuiscono in maniera decisiva al non possesso".