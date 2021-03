Helander: "Che qualità Kulusevski. Ibrahimovic torna in Nazionale? Ci aiuterebbe molto"

vedi letture

Filip Helander, ex difensore di Bologna e Verona oggi ai Glasgow Rangers e compagno di Nazionale di Dejan Kulusevski, ha parlato a The Italian Football Podcast della crescita del talento della Juventus: “Non lo conoscevo così bene prima di trovarlo in Nazionale. Ma si capisce subito che è un ottimo giocatore. E’ giovanissimo e ha tante qualità, non sarebbe alla Juventus se non fosse un grande giocatore. Ora spero che possa crescere e fare l’ultimo step. Ibrahimovic e il possibile ritorno nella Svezia? Sta facendo una stagione fantastica. Quando andò negli USA molti di noi avevano pensato che si stesse avviando alla conclusione della carriera. Sinceramente non so se sta pensando di tornare in Nazionale. Ho letto le notizie ma noi non sappiamo niente a riguardo. Se decidesse di tornare, però, la sua qualità ci farebbe davvero comodo”.