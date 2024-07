Ufficiale Helander sbarca a Cipro: l'ex di Bologna ed Hellas Verona firma con l'Omonia Nicosia

Nuova avventura per Filip Helander. Il 31enne difensore svedese, ex di Bologna, Verona e Rangers, si trasferisce a Cipro: ha firmato un contratto con l'Omonia Nicosia. Questo il comunicato del club: "Informiamo che abbiamo raggiunto un accordo con il 31enne difensore centrale svedese Filip Helander, proveniente dall'Odense. In precedenza aveva trascorso quattro anni con il Rangers FC, con cui è stato incoronato due volte campione e vincitore della coppa nazionale, oltre ad aver giocato per due stagioni in UEFA Europa League. Ha giocato per quattro anni in Serie A, con i colori del Bologna FC 1909 e dell'Hellas Verona. L'inizio della sua carriera professionistica è stato impressionante, poiché ha vinto due campionati con il Malmo.

Ha collezionato 23 presenze con la nazionale svedese, una delle quali a Euro 2020, e ha vinto il Campionato Europeo U21 nel 2015. Filip Helander è atteso a Cipro nei prossimi giorni per completare il trasferimento e poi sarà integrato al ritiro della nostra squadra in Polonia".