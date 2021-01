Hellas, Ceccherini: "Blackout che non dovrebbe succedere. Verona scelta importante per me"

Seconda sconfitta contro una big del campionato per l'Hellas Verona, che si arrende alla Roma all'Olimpico. Di seguito le dichiarazioni che Federico Ceccherini, difensore dei gialloblù, ha rilasciato ai microfoni del canale ufficiale del club.

Cos'è successo in quei nove minuti?

"Dispiace, perché abbiamo preso dei gol brutti. In nove minuti c'è stato questo blackout che non dovrebbe mai succedere. Dispiace, perché non era mai accaduto dall'inizio dell'anno: oggi è stata una partita così. Nel secondo tempo abbiamo provato a riprenderla, ma non siamo riusciti a trovare il secondo gol, che avrebbe potuto darci una spinta in più".

Però poteva arrivare...

"Sì, peccato non sia arrivato, perché mancavano ancora dieci o quindici minuti e stavamo bene, avremmo potuto provare a spingere per trovare il pareggio".

Non era però scontato restare in partita così.

"Non era scontato, abbiamo avuto una reazione di carattere. Ci sono stati dieci o quindici minuti in cui abbiamo perso più duelli, e la Roma con la sua qualità ha trovato questi tre gol".

Verona è stata una scelta importante per te.

"È stata una scelta importantissima per la mia carriera: il mister e il direttore mi hanno voluto fortemente, io mi trovo benissimo qua e sto cercando di ripagare l'ambiente nel migliore dei modi".

Adesso c'è l'Udinese.

"Sarà un'altra partita: dobbiamo azzerare subito questa e avere voglia di riscattarci e di dimostrare che non siamo quelli di quei quindici minuti, ma che siamo un altro Verona, più aggressivo e che vuole sempre fare la partita".