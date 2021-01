Hellas, per Tameze risentimento alla coscia destra. Si attendono gli esami per capirne la gravità

L'Hellas Verona per la sfida contro il Bologna di questo pomeriggio ha dovuto fare a meno di Adrien Tameze. Il giocatore nella giornata di ieri ha infatti accusato un risentimento muscolare al retro della coscia destra che in un primo momento non sembrava grave. Questa mattina però il giocatore continuava a sentire fastidio e per questo è stato lasciato fuori in attesa di esami che possano fare chiarezza sull'entità del problema.