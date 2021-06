Hellas, trattativa complicata per il rinnovo del prestito di Ilic: il City vuole monetizzare subito

Proseguono i colloqui tra Hellas Verona e Manchester City per il rinnovo del prestito di Ivan Ilic. La trattativa - sottolinea l'edizione odierna del Corriere di Verona - resta complicata, perché i Citizens vorrebbero monetizzare già quest'estate con una cessione a titolo definitivo (la valutazione del serbo si aggira intorno ai 10 milioni). Strada che i veneti non intendono percorrere: il club di via Olanda spinge per ottenere un prestito oneroso a 1,5 milioni e rimandare ogni discorso sul riscatto all'anno prossimo.