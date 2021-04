Hellas Verona, Juric: "Oggi è andato tutto storto, decisivi i cambi per la Samp"

Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Verona Channel al termine del match perso contro la Sampdoria: "Cosa è cambiato per noi nella ripresa, dopo un grande primo tempo? Dopo una prima frazione in cui abbiamo avuto un dominio assoluto, creando tante occasioni da gol e non concedendone alcuna, nell’intervallo la Sampdoria ha inserito giocatori molto forti come Gabbiadini, Candreva e Keita, che le hanno consentito di premere sull'acceleratore e fare la differenza. Dispiacere per i tre gol regalati che hanno fatto la differenza? Ci è andato tutto un po' storto, basti pensare alla terza rete o anche alla prima. Noi abbiamo avuto un autentico strapotere fisico e tecnico nel primo tempo, ma nel secondo i loro cambi sono stati decisivi per alzare il livello qualitativo dell'intera squadra. Se dobbiamo ripartire dallo 'spirito' e dalla generosità dimostrata in campo dai ragazzi che danno il 110% come fosse la prima giornata di campionato? Loro sono 'top', quest'anno hanno fatto un lavoro davvero straordinario, che a volte è stato sottovalutato nei giudizi. Conosco il loro valore, so quanto hanno lavorato e con quanta concentrazione. Purtroppo poche ore prima di questa partita abbiamo perso Veloso, Kalinic, Magnani e Ceccherini, giocatori che in quanto a spessore avrebbero potuto sicuramente darci una grossa mano". le parole riprese da Hellasverona.it.