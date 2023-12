Hellas Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Casale dal 1'. Baroni punta su Djuric

Ancora una volta Milan Djuric titolare nell'Hellas Verona, che alle 15 affronterà la Lazio al Bentegodi, di fronte a un Bentegodi tutto esaurito per festeggiare il sessantesimo anniversario dello stadio dei gialloblù. Panchina per Henry dunque, così come per Lazovic, con i due giocatori che saranno pronti per subentrare a gara in corso.

Dall'altra parte Maurizio Sarri ritrova Casale dal primo minuto, con l'italiano che agirà al centro della difesa al fianco di Gila. In attacco confermato Ciro Immobile, mentre a centrocampo torna Luis Alberto, che completerà la mediana insieme a Rovella e Guendouzi.

Le formazioni ufficiali della sfida.

Hellas Verona (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Amione, Terracciano; Duda, Serdar, Suslov; Ngonge, Folorunsho; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.