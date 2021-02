Hellas Verona-Parma, scintille tra D'Aversa e Juric ma l'1-1 spinge i due al chiarimento

Scintille a bordo campo tra D'Aversa e Juric dopo il rigore che è valso l'1-0 per il Parma al Bentegodi. Il croato, che stava protestando con il quarto uomo per il penalty assegnato agli avversari, ha sentito i commenti del collega e rivolgendosi a lui in modo stizzito gli ha urlato: "Che c... vuoi, fatti i c... tuoi". Giusto il tempo di accendersi, che il tecnico del Verona si è potuto concentrare sull'esultanza per il pareggio, interrotta poco dopo per andare dallo stesso D'Aversa e chiedere scusa: "Mi conosci, sono fatto così". E pace ristabilita dopo lo scontro verbale arrivato in precedenza.