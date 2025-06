Juventus da Trump alla Casa Bianca: tra gag e strette di mano con McKennie e Weah

Visita d'onore per la Juventus. La ciurma di Igor Tudor in queste ore incombenti verso l'esordio al Mondiale per Club contro gli emiratini dell'Al-Ain, in programma all'Audi Field (ore 3 italiane di stanotte) per il girone G, dovrà replicare alla vittoria liscia del Manchester City contro il Wydad Casablanca. Ma prima i bianconeri hanno ritagliato un momento speciale per recarsi alla Casa Bianca.

Come riportato da Forbes e diversi altri quotidiani statunitensi, infatti, la Juventus a poche ore dal calcio d'inizio è stata accolta dal presidente americano Donald Trump. Non in un luogo qualunque, tra l'altro, ma nel famosissimo Studio Ovale: dal presidente John Elkann all'Head of International Relations Giorgio Chiellini, fino a Igor Tudor e passando per McKennie, Locatelli, Weah e non solo. Tutti in compagnia del numero uno della FIFA, Gianni Infantino che ha programmato il torneo mondiale per club.

Le parole di Trump dallo Studio Ovale

Il presidente Trump in prima battuta ha presentato John Elkann: "Penso che lo conosciate tutti, è un uomo che ha fatto un lavoro incredibile nell'industria automobilistica". Poi il capo di stato a stelle e strisce si è rivolto a Infantino a proposito della partita tra Juventus e Al-Ain: "Lo stadio è sold out, vero?". Dopodiché Trump ha stretto la mano ai connazionali presenti, McKennie e Weah, informandosi ulteriormente sul match in programma: "Contro chi giocate? Ah, spendono un sacco di soldi, vero?". Pronta la risposta di Elkann: "Sì, qui ci sono le migliori squadre del mondo".