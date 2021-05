Hellas Verona, Zaccagni: "Amareggiato dalla cattiveria delle persone. Pensateci prima di scrivere"

All'indomani del pareggio contro il Napoli, il trequartista dell'Hellas Verona Mattia Zaccagni ha pubblicato sui suoi canali social un insulto ricevuto su 'Instagram' al termine del match. "Complimenti!", ha commentato Zaccagni con fare ironico al bruttissimo insulto. Poche ore dopo, è arrivato anche un post al riguardo: "Sono amareggiato dalla cattiveria delle persone, spesso non ci si rende conto che dietro ad un personaggio pubblico c’è una persona normale, con una famiglia normale e soprattutto una vita normale. Fortunatamente le critiche a me rivolte mi scivolano addosso perché nella mia vita mai nessuno mi ha regalato nulla, ho sempre lavorato e lottato per arrivare dove sono, il mio futuro io non lo posso ancora sapere ma sicuramente fino a che sarò a Verona continuerò a dare l’anima per il Verona. Mi dispiace che al giorno d’oggi sui social si scatena questo forte odio che potrebbe portare persone più deboli a starci male, quindi chiedo a tutti voi di riflettere e pensarci un po’ prima di scrivere cattiverie. 👍🏼".