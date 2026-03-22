Hermoso super in Roma-Lecce. Lo spagnolo è votato "Panini Player of the Match"

Mario Hermoso è stato giustamente votato come "Panini Player of the Match" di Roma-Lecce.

Anche per Tuttomercatoweb è il migliore in campo, meritandosi un 7.5 in pagella: "Uomo della partita. Bracetto di difesa e non solo. Notevole nell'azione dell'1-0 quando si sgancia, triangola con Malen e crossa perfettamente per Robinio Vaz. . Evita il pari con un provvidenziale salvataggio sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Pierotti. È anche il giocatore che tocca più palloni e quello più preciso in fase d'appoggio. Uno e trino: difensore, centrocampista ed esterno d'attacco".