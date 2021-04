Caos Superlega, Letta (PD): "Idea sbagliata e intempestiva,NBA non può funzionare in Italia"

Arriva anche il commento di Enrico Letta, segretario del PD e grande tifoso del Milan, alla notizia di una possibile adesione del club rossonero assieme a Inter e Juventus alla nuova Superlega europea: "L’idea di una SuperLega per i più ricchi club europei di calcio? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il modello NBA non può funzionare. Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella concentrazione. E nelle belle storie tipo Atalanta, Ajax, Leicester", le parole dell'ex premier.