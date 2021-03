CorSera - Diritti tv, ricorso Sky contro l'assegnazione a DAZN: voci sempre più insistenti

Fumata nera in Lega di serie A. Come detto, con soli 13 voti a favore Sky non ha ottenuto dall'Assemblea dei presidenti di serie A l'assegnazione del pacchetto 2, relativo alle tre gare in co-esclusiva. Chiamata a migliorare l'offerta, dopo la proposta inizialmente presentata da 70 milioni, Sky ha effettuato un rilancio, considerato debole: ovvero si è spinta soltanto fino a 87,5 milioni a stagione. Perciò - si legge sull'edizione on line del Corriere della Sera - con Sky spiazzata l’ad De Siervo dovrà riformulare il pacchetto confidando nell’interesse di Mediaset e Amazon. Intanto la voce di un ricorso d’urgenza al Tribunale di Milano contro l’assegnazione effettuata a favore di Dazn, del pacchetto 1 ovvero quello principale, da parte della tv di Comcast, si fa sempre più insistente.