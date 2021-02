Il punto sulla Liga - Continua il dominio dell'Atletico Madrid. Vincono anche Real e Barcellona

Nella Liga continua il dominio dell'Atletico Madrid. I ragazzi del Cholo Simeone superano in trasferta, per 2-1, il Granada e mantengono la vetta con 5 punti di vantaggio sul Real Madrid ma ben due partite in meno. Il Real vince per 2-0 contro il Valencia e cerca di tenere il passo pur vivendo un momentaccio per quando riguarda gli infortuni. Vince anche il Barcellona che supera 5-1 l'Alaves con le doppiette di Messi e Trincao e il gol di Firpo. Il Siviglia supera di misura l'Heusca (1-0). Stesso risultato per la Real Sociedad in casa del Getafe e per l'Osasuna in casa del Levante. Il Betis fa il colpo in trasferta superando per 2-1 il Villarreal. Grande vittoria dell'Athletic Bilbao che rifila un perentorio 4-0 al Cadice. Nell'anticipo del venerdì il Celta Vigo supera per 3-1 l'Elche. Un unico pareggio, 1-1, tra Eibar e Valladolid.

La classifica dopo il 23° turno

Atletico Madrid 54, Real Madrid 49, Barcellona 46, Siviglia 45, Real Sociedad 38, Villarreal 36, Betis 33, Granada 30, Celta Vigo 29, Athletic Bilbao 28, Levante 27, Osasuna 25, Valencia, Getafe e Cadice 24, Alaves 22, Eibar e Real Valladolid 21, Elche 18, Huesca 16.

Le partite del 24° turno

Real Betis-Getafe

Elche-Eibar

Atlético Madrid-Levante

Valencia-Celta Vigo

Real Valladolid-Real Madrid

Barcellona-Cadice

Real Sociedad-Alavés

Huesca-Granada

Athletic Bilbao-Villarreal

Osasuna-Siviglia