L'interista dopo il ko: "Calvarese ha tolto ai nerazzurri un pareggio meritato"

"Inter da sufficienza a Torino. Calvarese toglie ai nerazzurri un pareggio meritato". E' il titolo col quale il portale nerazzurro L'interista ha commentato la sconfitta rimediata dai nerazzurri di Conte allo Stadium contro la Juventus.

"Sì, l’approccio poteva essere migliore, ma alla fine sono stati gli episodi a fare veramente la differenza - si legge -. La squadra di Conte ha avuto personalità, nella ripresa ha fatto la gara meritandosi il pareggio. A toglierlo ci ha pensato Calvarese, concedendo un rigore più che dubbio ai padroni di casa, quello del 3-2 finale. Se la gara non fosse praticamente ininfluente per i meneghini, adesso fioccherebbero le polemiche. Ma in fin dei conti va bene così. La prima sconfitta dopo 20 partite in Serie A è praticamente ininfluente. E adesso si pensa già al Tricolore da alzare nel prossimo weekend a San Siro".