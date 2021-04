L'Interista - Adesso occhio all'Hellas Verona, nessuno sta regalando niente

Interessante editoriale del sito 'L'interista' in merito al momento dell'Inter di Conte, squadra sempre più vicina alla conquista dello Scudetto: a sei giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri hanno 10 punti di vantaggio sul Milan secondo, nonostante gli ultimi due pareggi consecutivi.

Al Picco la squadra meritava assolutamente di vincere, ha creato tanto, come detto non ha subito nulla e ha dominato la partita ma, in realtà, non è stata brillante - si legge -. La sensazione è che da dopo la sosta l’Inter stia dando tutto quello che le rimane con la spia della benzina accesa. E’ normale e sta accadendo a tutte le squadre. Domenica arriverà il Verona. Nessuna squadra, anche senza obiettivi rimasti, sta regalando niente a nessuno e tantomeno lo farà il Verona. Antenne dritte e concentrazione a mille. Sarà interessante capire se Conte concederà a qualcuno (Lukaku?) un po' di riposo o se invece ora di domenica si recupereranno le energie, quello che è certo è che la squadra dovrà tornare a vincere.