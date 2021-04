L'interista sulla conferenza di Conte: "Come Mourinho fa da scudo alla sua squadra"

vedi letture

"Ho capito che sono io il problema a prescindere, me ne sono fatto una ragione. L'importante è che non tocchino l'Inter, ecco..." A dirlo, nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha così risposto alle critiche di chi lo accusa di essere troppo difensivista e, in particolar modo, a quelle di Antonio Cassano.

Parole di Conte analizzate quest'oggi anche dal sito 'Linterista.it': "Parole che riportano a José Mourinho, sempre pronto a fare da scudo alla squadra nei momenti cruciali della stagione".