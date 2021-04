La Gazzetta dello Sport: caos tamponi in casa Lazio. Esame del DNA per Immobile e Strakoska

Oggi la gara contro il Benevento, giovedì quella contro il Napoli, ma per la Lazio c'è un appuntamento importante anche nella giornata di mercoledì: come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile e Thomas Strakosha saranno sottoposti all'esame del DNA nell'ambito dell'inchiesta per i tamponi processati dalla Lazio presso la Futura Diagnostica.

Come ricorda il quotidiano, "l’unico indagato al momento è l’amministratore del laboratorio irpino, Massimiliano Taccone, iscritto al registro degli indagati con le ipotesi di reato: falso e frode in pubbliche forniture, mentre è decaduta quella di epidemia colposa. Lotito è stato interrogato come persona informata sui fatti"; prima della gara contro la Juventus furono sequestrare e riprocessate 95 provette, dalle quali "sono emerse - ufficiosamente - delle discrasie nei risultati, per cui in particolare sono sotto osservazione i tamponi di tre giocatori: Immobile, Leiva, e Strakosha, per i quali l’accusa sospetta un cambio di provette". A Lucas Leiva l'esame era già stato fatto, adesso toccherà agli altri due aquilotti.