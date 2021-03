Le grandi scadenze: Thauvin, dall'addio certo all'inversione a U a Marsiglia?

"È una stagione difficile per me, anche per questo. Lo immaginavo: ci poniamo tante domande quando non siamo al 100%, non è facile. Non ho idea di cosa succederà in futuro: ho sempre avuto un ottimo rapporto con Pablo Longoria e vedremo cosa accadrà. Con il nuovo assetto dirigenziale, si è tutto rimescolato. E allora perché no?". Florian Thauvin potrebbe fare inversione a U. Le parole del trequartista francese, che dovrebbe rivedere al ribasso le pretese sull'ingaggio rispetto ai 4 milioni ora percepiti, possono essere un segnale. Anzi. Ne chiede anche quattro e mezzo ma per adesso non ha trovato terreno fertile anche con eventuali pretendenti. L'arrivo di Jorge Sampaoli e la presidenza dello spagnolo Longoria sono segnali di crescita del progetto OM. E potrebbero far cambiare idea a Thauvin.

Stima rossonera Al Milan piace, non è un mistero, ma per chiarire la situazione di presente e futuro prendiamo in prestito le parole ai media francese di un decano degli agenti come Bruno Satin. "Thauvin chiede uno stipendio netto annuo compreso tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Nessuno gli vuole dare tutti questi soldi oggi, visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo negli scorsi mesi penalizzandolo. Florian ha grandi qualità e solo 28 anni, non dimentichiamocelo, ma in questo momento rischia di dover rinnovare col Marsiglia a cifre anche inferiori a quelle che percepisce".

L'invito di Sampaoli A chiedergli di restare è anche il tecnico Sampaoli. "C'è sempre la speranza che i migliori giocatori facciano parte del tuo progetto. Considero Thauvin un grande calciatore, che deve solo ritrovare il suo livello di gioco. Questo non è stato il suo anno migliore, ma sappiamo quanto vale e cosa può dare. Mi piacerebbe poter contare su di lui anche in futuro, perché quando è in forma fa la differenza", le dichiarazioni del tecnico dell'Olympique Marsiglia. Per Thauvin, non solo Milan. C'è anche il Leicester di Brendan Rodgers. ma dalle ultime settimane c'è di nuovo, fortemente, l'OM. Alle cifre del club, però.