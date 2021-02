Le pagelle di Chiesa: se la Juve sogna la qualificazione è merito suo, il migliore

vedi letture

Se glielo avessero detto a ottobre, quando la Juventus lo ha acquistato per il rotto della cuffia, magari in pochissimi ci avrebbero creduto. Perché Federico Chiesa era arrivato con poche aspettative, dopo un anno incolore alla Fiorentina. Invece in Champions è l'unico a tirare fuori i colpi per cercare la qualificazione, interrompendo il regno di Cristiano Ronaldo che da due stagioni era l'unico cannoniere della Juve nella fase a eliminazione diretta. L'assist di Rabiot è pregevole, il suo destro batte in terra e poi finisce nel sacco. Non qualcosa di semplice: gli mancava il gol in Champions League, lo ha trovato (anche bello).

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5