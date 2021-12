Le pagelle di Allegri: primo in Champions con la fortuna dei generali di Napoleone

Il primo posto del girone sembrava ormai impossibile, invece con un colpo di fortuna e mettendo in pratica il minimo indispensabile contro il Malmoe, la Juventus di Allegri si comporta in Europa come non riesce a fare con continuità in campionato. Per La Gazzetta dello Sport "fa quel che può viste le tante assenze" poi aggiunge che la sua squadra, pur non brillando "dimostra di saper cambiare pelle". Per Tuttosport "l'atteggiamento è quello giusto" ma sottolinea anche come resti "l'atavica difficoltà nel trovare la via del gol". Problema confermato anche dal Corriere dello Sport che però scrive anche che giustamente la Juve "festeggia il regalo dello Zenit". Il Corriere della Sera scrive che "chiude con la fortuna dei generali di Napoleone, da primo nel girone, a tempo scaduto". Infine TMW: "Sceglie una Juventus che sappia rifiatare, che sia comunque squadra compatta e con un'idea di gioco".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6