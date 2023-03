Le pagelle di Allegri: supera l'ennesimo ostacolo tra un cerotto e l'altro. Cosa chiedere di più?

vedi letture

La Juventus vince 2-0 a Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Massimiliano Allegri può esultare e candidarsi di diritto tra i pretendenti per la vittoria della competizione. La Gazzetta dello Sport gli riconosce di aver azzeccato le scelte in attacco poi scrive: "Passa senza subire gol, però si poteva evitare qualche affanno...". Il Corriere dello Sport invece scrive: "Se la prende con il creato intero nel secondo tempo quando la Juve passeggia e palleggia in superiorità numerica. Comunque è dove doveva essere, ai quarti". Tuttosport lo applaude a scena aperta: "Altro ostacolo saltato, altra missione portata a termine, pure in emergenza: cosa chiedere di più?". Infine la valutazione di TMW: "La Juventus che vive tra campo e infermeria, tra un cerotto e l'altro riesce a passare il turno. Se la gioca alla Allegri: poco spettacolo, baricentro basso, buonanotte ai palleggiatori e attacco verticale. Funziona".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

BianconeraNews: 6,5