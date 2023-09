Le pagelle di Aouar: fuori dal gioco, in ritardo di condizione. Rimandato

Houssem Aouar, rimandato. L'ex Lione non convince nella vittoria di Tiraspol della Roma, partendo da titolare ma vedendosi pochissimo nel centrocampo giallorosso. "Gioca a nascondino per gran parte della gara", scrive il Corriere dello Sport, mentre per TMW è semplicemente "una serata no". Mou lo sostituisce dopo un'ora e l'algerino si accomoda mestamente in panchina. Gli servirà un'altra occasione.

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5