Kalulu mette in difficoltà la Juve, ma Tudor ringrazia la sua squadra

La Juventus pareggia 1-1 contro la Lazio e la corsa alla Champions League rischia di complicarsi. I bianconeri erano passati in vantaggio nel secondo tempo grazie a Randal Kolo Muani che è abile a mettere in rete un bel cross di Weston McKennie. Ma la gioia della Juventus dura poco, perché Pierre Kalulu sbraccia su Castellanos e a quel punto interviene il Var. Massa va al monitor e espelle il difensore bianconero. La Juventus resta in dieci e lotta con tutte le sue forze per proteggere la porta di Di Gregorio. Ma ad un minuto dalla fine Vecino pareggia i conti. Adesso, la Juventus è al quarto posto in coabitazione con Lazio, ma lunedì ci sarà Atalanta-Roma e in caso di successo giallorosso, i bianconeri scalerebbe in quinta posizione e quindi fiuti dalla Champions League. Inoltre, contro l’Udinese, la Juventus dovrà rinunciare non solo a Kalulu, ma anche a Thuram e Savona che erano diffidati e sono stati ammoniti da Massa. In più Alberto Costa ha chiesto il cambio nel secondo tempo per un problema fisico perciò Tudor rischia di dover fare a meno di 10 giocatori.

Tudor analizza la prestazione della Juventus.

Igor Tudor ha analizzato la prestazione della Juventus, in conferenza stampa, e si è voluto complimentare con la sua squadra: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, c'è rammarico perché c'è mancato un minuto per portare a casa i tre punti. È stata fatta una gara concreta, prendiamo questo punto e ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana dopo le difficoltà che abbiamo avuto”. Anche nel corso della gara contro la Lazio, la Juventus ha dovuto fare dei cambi forzati vista l’espulsione di Kalulu e l’infortunio di Alberto Costa, ma Tudor è stato costretto anche a togliere Conceicao e Adzic che erano entrati nel secondo tempo: “Li devo spiegare perché vengono fatti sempre per il bene della squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma prima ho chiesto scusa a due giocatori subentrati che sono usciti, di solito non faccio queste cose ma era un cambio giusto per il bene della squadra. A Gatti vanno fatti i complimenti, viene da una frattura e senza un minuto di allenamento è venuto in panchina. Mi ha detto di buttarlo dentro anche senza allenamento, è entrato da leader di questa squadra". Inoltre, contro l’Udinese, oltre a Kalulu, mancheranno Thuram e Savona che erano diffidati e sono stati ammoniti, ma il tecnico croato non vuole accampare scuse in vista del prossimo match: “Ci prepariamo al massimo con quello che abbiamo, ma noi ci siamo. Oggi abbiamo dimostrato che ci siamo". Infine, Tudor ha spiegato che adesso i punti pesano di più e quindi la squadra sente la pressione: “Si gioca tanto, è normale che ci sia un po' di nervosismo. La squadra paga in questo perché è giovane, ma mi è piaciuto tutto di questa squadra".

Locatelli elogia lo spirito della squadra.

La Juventus nonostante l’inferiorità numerica ha cercato di dare tutto il possibile nel match contro la Lazio, Manuel Locatelli, in conferenza stampa, ha elogiato lo spirito di sacrificio della squadra: “Oggi (ieri ndr) si è vista una squadra vera che voleva soffrire, queste sono le basi da cui ripartire per le ultime due partite. Non ho parlato con Pierre, è un ragazzo per bene e ha fatto un errore ma dobbiamo ripartire da questo spirito". La Juventus, però, non riesce a vincere gli scontri diretti e il capitano bianconero ha parlato proprio di questo aspetto: “Queste partite si decidono sui dettagli, oggi (ieri ndr) c'è stato da difendere nel finale per l'emergenza e l'inferiorità numerica. Adesso il nostro focus sono le ultime due partite”. Per la gara contro l’Udinese, però, la Juventus dovrà fare i conti con una grande emergenza e di questo ne ha parlato anche Locatelli: “Quando sono arrivato qui dal primo giorno ho capito che non esistono alibi, chi giocherà dovrà farsi trovare pronto. Il mio rammarico è non essere presenti alla finale di mercoledì, è la delusione di questa stagione". Infine, Locatelli ha parlato delle ingenuità commesse prima da Yildiz contro il Monza e poi da Kalulu contro la Lazio: “Ci manca esperienza nel dettaglio e in queste partite, ora però abbiamo due partite importanti. Kenan dovrà farsi trovare pronto, ci dobbiamo focalizzare solo su Udinese e Venezia".