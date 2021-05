Le pagelle di Belotti: la freddezza sul rigore, poi nient'altro. Maltrattato dai difensori

Praticamente Andrea Belotti in Spezia-Torino si vede in una sola occasione, quella del rigore trasformato per il momentaneo 2-1. Poi è quasi un assente ingiustificato. Troppo poco per uno come lui, bocciato dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5,5: "La freddezza sul rigore, poi nient'altro". Sufficiente invece per il Corriere della Sera: "Maltrattato ancora una volta dai difensori e dall'arbitro che fischia la metà dei falli".

I VOTI DI BELOTTI

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6