Le pagelle di Chiesa: sempre più attaccante e sempre più decisivo. Se in Macedonia...

vedi letture

Lascia il segno anche contro la Lazio Federico Chiesa. Un gol e una bella prestazione per l'attaccante della Juventus. "Se non è il Chiesa di una volta poco ci manca. Gol compreso: coraggio e incoscienza di tentare l’esterno sul primo palo. Quando parte a testa in giù si porta via tutto. Ah se in Macedonia…" scrive la Gazzetta dello Sport. "I biancocelesti lo fermano spesso con le cattive, ma non si perde d’animo: al primo pallone sul sinistro, al volo, non ha lasciato scampo a Provedel. Sempre più attaccante, come vuole Max. E sempre più decisivo". "Agisce più decentrato di Vlahovic ma - l'analisi di TMW - per questo non è meno letale. Nel momento in cui la Lazio spinge con maggiore insistenza ecco il suo esterno sinistro che sorprende Provedel".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Bianconeranews.it: 7,5